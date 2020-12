Arcuri: approvazione Ema per Pfizer attesa il 21, Moderna il 6/01

Roma, 17 dic. (askanews) - "Ci saranno 202 milioni di dosi per l'Italia. L'ente di certificazione europea, l'Ema ha anticipato la riunione per la potenziale approvazione del primo vaccino Pfizer-Biontech al 21 dicembre, con una settimana di anticipo rispetto alla data prima prevista", e "ha appena confermato che anche la riunione per approvare auspicabilmente il vaccino Moderna è stata anticipata di una settimana, al 6 gennaio e non più al 12 gennaio", lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri in conferenza stampa.All'Italia spettano 202 milioni di dosi, purtroppo non più in 15 mesi ma in 21. Perché la Sanofi ha comunicato di avere un ritardo nella sperimentazione e di dover postporre 40 milioni di dosi nel secondo e terzo semestre del 2021".