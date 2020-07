Arriva in Italia Lego Super Mario, grande festa con Trenitalia

Roma, 31 lug. (askanews) - I celebri mattoncini si evolvono e danno fisicamente vita a un idolo anni '80. Arriva in Italia, dal primo agosto, Lego Super Mario e, per festeggiare l'evento, alla Stazione Termini di Roma è stato presentato il Treno Ufficiale Super Mario, che segna la nuova partnership tra Lego e Trenitalia, protagoniste insieme di diverse iniziative nei prossimi mesi, come eventi e concorsi a premi.L'amministratore delegato di Lego Italia Paolo Lazzarin: "È una partnership molto importante, oltre al fatto che Mario dopo 35 anni diventa reale, festeggiamo una partnership tra due aziende molto rilevanti e con gli stessi target di riferimento, puntiamo alla qualità, e questo si sposa bene con quello che era il nostro obiettivo di innovazione: loro con il treno Rock, noi con questa innovazione di prodotto".Una partnership importante anche per Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia: "Per lanciare un po' di simpatia nel trasporto pubblico regionale della nostra Italia". Il treno regionale Rock, con la livrea bianca popolata dai personaggi del mondo Lego Super Mario, ha 700 posti, è ecosostenibile e a ridotto consumo energetico. Non solo. "È particolarmente dedicato alle mamme e i piccolini, c'è un'area dedicata, una nursery, che consente alle mamme di muoversi in maniera comoda poggiando i bambini in un'apposita postazione".La presentazione del treno è l'occasione per festeggiare in grande il progetto "Lego Super Mario" con cui l'esperienza di gioco con l'amato personaggio, da digitale diventa fisica. E anche i bambini che non lo conoscevano posso interagire con lui attraverso i vari set, per creare giochi sempre nuovi."C'è molta innovazione nel prodotto, Super Mario ha parecchi elementi che abbinano l'esperienza digitale a quella fisica, ha una telecamera per leggere i punti, schermi digitali nella pancia e negli occhi per totalizzare il numero delle monete, è una grande innovazione che permette di unire il mondo dei genitori che hanno vissuto l'esperienza della console con questa nuova esperienza di gioco fisico-digitale per i nuovi consumatori che si approcciano al mondo di Super Mario".Dallo Starter Pack alle espansioni: i set della linea Super Mario sono in vendita in tutti i Lego Store, compreso il nuovissimo a Termini, primo negozio Lego in Europa in una stazione ferroviaria. E c'è un'altra novità: il Lego Nes, Nintendo Entertainment System Building Kit, pensato per i fan adulti. "Per far rivivere la magia della console amata da intere generazioni con una versione interamente in mattoncini".