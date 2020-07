Azzolina: Lombardia ce la fa, tutti saranno a scuola a settembre

Milano, 20 lug. (askanews) -ups da 00.01.50 la Lombardia a 00.02.20 tutto il Paese"La Lombardia penso sia una delle Regioni di cui andare più fieri e orgogliosi nel Paese, che ha attraversato momenti difficilissimi". A dirlo il ministro per l'Istruzione, Lucia Azzolina, durante una visita all'Istituto comprensivo Riccardo Massa a Milano. "Sono stata qui per l'esame di Stato, a Bergamo, stanno facendo grandissime cose - ha aggiunto - Questa è una delle scuole che ha già pronta per iniziare a settembre, ce ne sono delle altre che sono un po' più in difficoltà. Sarà nostro compito accompagnarle una per una finché tutti quanti tornino a scuola". "Se ce la fa la Lombardia, e la Lombardia ce la fa, può farcela tutto il Paese", ha concluso.