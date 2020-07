Azzolina: scuole materne riapriranno a settembre con più organico

Milano, 20 lug. (askanews) - Le scuole materne riapriranno a settembre con più personale. Ad assicurarlo il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a margine della sua visita all'Istituto comprensivo Riccardo Massa nel quartiere Gallaratese a Milano. "La scuola dell'infanzia è un segmento della scuola per cui noi abbiamo la massima attenzione, perché i bambini sono quelli che hanno sofferto di più durante il lockdown e non abbiamo parlato di distanziamento nella scuola d'infanzia nelle linee guida perché non può esserci - ha detto - Per questo lì daremo più organico di personale. Noi ce la facciamo a riaprire a settembre". Azzolina, però, non ha quantificato l'aumento dell'organico: "Lo stiamo quantificando regione per regione" ha detto.Il ministro, poi, rispondendo ai giornalisti, ha aggiunto: "Non servono solo gli allarmismi ma le proposte, lavorare a testa bassa con molta umiltà e portare risultati a casa". "Anche le scuole dell'infanzia riapriranno a settembre - ha concluso - e restituiremo quella socialità ai bambini".