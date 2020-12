Babbo Natale della Polizia all'Ospedale San Camillo-Forlanini

Roma, 23 dic. (askanews) - Babbo Natale della Polizia di Stato all'Ospedale San Camillo-Forlanini con peluche e baci Perugina in dono per i piccoli ricoverati.Appuntamento alle 10.30 di mercoledi 23 dicembre sotto lo "splendente" Albero di Natale posto nel giardino della Piastra dell'Ospedale per l'arrivo del Babbo Natale della Polizia di Stato e della Polizia Postale..Ad accogliere le "renne della polizia" che porteranno doni e Baci di cioccolato per i piccoli ricoverati della Chirurgia Pediatrica e della Pediatria' sara' il Direttore Generale Fabrizio d'Alba.Al termine della consegna quattro motociclisti della Questura sfileranno sotto il Padiglione Flajani con le sirene accese in segno di saluto per i piccoli ricoverati e di ringraziamento per gli operatori sanitari"