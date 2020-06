Barba e capelli d'autore da Barberino's contro la crisi

Milano, 15 giu. (askanews) - Un rito irrinunciabile per molti uomini, dopo lo stop forzato per l'emergenza sanitaria, da un mese i clienti sono tornati a farsi barba e capelli, ovviamente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Niccolò Bencini il co-founder di Barberino's, fa un bilancio di questo mese."Stanno andando molto bene, da quando abbiamo riaperto dopo il lockdown a oggi abbiamo registrato una media di ricavi superiore del 25% rispetto agli ultimi 10 mesi pre lockdown e speriamo che le cose vadano avanti così anche per il resto dell'estate".Barberino's, nata nel 2015, in pochi anni è diventata un punto di riferimento e ora nonostante la difficile congiuntura economica, non solo non fa un passo indietro ma punta ad espandersi ancora di più lanciando una campagna di equity crowdfunding."Consiste nella ricerca di nuovi soci attraverso la possibilità di partecipare all'aumento di capitale da un milione di euro che faremo attraverso dei versamenti a partire da 500 euro veicolati attraverso il sito di crowdfunding Mamacrowd, per cui chiunque investendo da 500 euro in su può diventare socio di Barberino's"Una realtà giovane e dinamica, Niccolò Bencini spiega perchè conviene investire."Oltre ad avere la possibilità di partecipare a una realtà in forte espansione che ha visto i propri ricavi passare dal 45 mila a un 1.4 milioni di euro di fatturato, ha anche dei vantaggi fiscali perchè ora col decreto rilancio gli investimenti nelle pmi innovative come siamo noi, beneficiano di una detrazione fiscale del 50% per cui di fatto la metà di quello che una persona investe torna indietro come beneficio fiscale".Segnalata dalla Lonely Planet come una delle migliori 25 barberie del mondo, al momento Barberino's ha sei negozi e sta per aprire due nuovi shop a Milano e Roma, un'espansione che punta sui giovani e a valorizzare le risorse interne come racconta il Master barber Ivan Consolo."Sono arrivato attraverso un contest su Facebook nel 2015, ho cominciato come stagista e adesso mi occupo delle formazione di tutti i ragazzi e dello sviluppo dei negozi".Barberino's in pochi anni ha assunto 32 persone e attualmente ha 10 posizioni di lavoro aperte. Nonostante il setting dei negozi e dell'esperienza siano estremamente "classic", hanno un ecommerce di prodotti propri molto sviluppata, perchè la tradizione della barberia d'autore non è in contrasto con le nuove tecnologie.