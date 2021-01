"Basta Dad": presidio studenti a Milano per tornare a scuola

Milano, 8 gen. (askanews) - Manifestano a Milano gli studenti delle superiori per chiedere di poter tornare a scuola. Davanti al Duomo il movimento Studenti Presenti, nato dopo la chiusura delle scuole in Lombardia, e il Comitato A Scuola hanno organizzato un presidio di protesta con studenti, genitori e insegnanti. "Sono qua perché da un po' di mesi non posso andare a scuola. Devo restare chiuso a casa, sto aspettando delle risposte", spiega uno studentessa del quinto anno del Liceo Scientifico "Alessandro Volta". "Come studenti ci sentiamo trascurati da questa dad. Il contatto umano e vedersi è importante non solo per l'apprendimento ma anche per l'integrazione sociale", spiegano due studentesse.Presenti, al presidio, anche tanti genitori preoccupati per le conseguenze della mancata didattica in presenza: "Chiediamo che la scuola abbia più importanza nelle scelte governative. I ragazzi sono chiusi in casa da quasi un anno e si stanno alienando completamente".Secondo molti dopo mesi non sono state prese ancora tutte le misure necessarie per garantire il rientro a scuola: "Non possiamo ancora rinviare il rientro, perché da un lato la Dad ha abbassato il livello di qualità dell'insegnamento. Altro problema ancora non risolto è quello del trasporto pubblico. In Italia pagano sempre la scuola e la cultura".