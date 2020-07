"Bentornato presidente", Mattarella a Santa Cecilia per Beethoven

Roma, 22 lug. (askanews) - Serata Beethoven per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tornato all'Auditorium Parco della Musica, accolto dal presidente dell'Accademia di Santa Cecilia Michele Dall'Ongaro (quello con la cravatta blu).Con il ciclo delle sinfonie di Beethoven Santa Cecilia ha riaperto ai concerti dal vivo. Tutto fra rigorose misure di sicurezza: mascherine e distanziamento per il pubblico nella Cavea del piazzale dell'Auditorium, un migliaio di posti invece dei tremila abituali.Sul podio il maestro Antonio Pappano. Era il quarto concerto del ciclo beethoveniano dedicato ai 250 anni dalla nascita del compositore; in programma l'Ottava e la Quinta sinfonia. Successo previsto e incontro a fine concerto fra il capo dello Stato e il maestro Pappano per celebrare il ritorno alla musica dal vivo anche del presidente della Repubblica. Il ciclo Beethoven si conclude il 24 luglio con la Nona Sinfonia.