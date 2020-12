Blitz antimafia nel trapanese, 13 fermi vicini a Messina Denaro

Roma, 15 dic. (askanews) - Vasta operazione antimafia nelle campagne vicino Trapani, in Sicilia: fermate 13 persone appartenenti a Cosa Nostra, alcuni dei quali particolarmente vicini al boss latitante Matteo Messina Denaro.Ci sono anche 20 indagati, nei confronti dei quali sono in corso perquisizioni con l'ausilio di unità cinofile e apparecchiature speciali per la ricerca di armi. Coinvolto anche il primo cittadino di Calatafimi e alcuni imprenditori locali, oltre a un dirigente apicale di un'azienda pubblica di Trapani, anche presidente di una nota cantina sociale, per i quali sono scattate le manette. Tra i reati contestati quelli di associazione mafiosa, estorsione, incendio, furto, favoreggiamento personale e corruzione elettorale, aggravati dal metodo mafioso.