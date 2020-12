Bolzano,Kompatscher: stop mobilità Regioni devastante per turismo

Roma, 1 dic. (askanews) -https://www.facebook.com/ProvinciaBolzano/videos/1325900837760815videdoc30.22-31.27"Si prevede che man mano tutte le Regioni passeranno alla fascia gialla, perché il rischio si sta riducendo in tutte le Regioni, però il governo sta programmando una misura, cioè il contenuto del nuovo Dpcm, dove si prevede anche per la fascia gialla poi qualche ulteriore restrizione. Tutti con minori restrizioni, perché non più quelle della zona rossa o arancione, però anche per quanto riguarda la fascia gialla una restrizione riguardante la mobilità interregionale e qui il governo si riferisce soprattutto al periodo delle festività, forse già al periodo prefestivo dove si vogliono limitare gli spostamenti tra le Regioni e questo ovviamente ha un effetto devastante su quello che è l'attività turistica, perché se la gente non si può spostare non ci saranno gli ospiti": così Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, durante una diretta Facebook sulle nuove misure adottate dalla giunta per contrastare il coronavirus e al termine dell'incontro virtuale con il governo e i presidenti di Regione, a cui hanno partecipato i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia in vista del nuovo Dpcm - che verrà annunciato il 3 dicembre - contenente le misure anti-Covid per le festività natalizie.