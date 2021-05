Brusaferro: incidenza in calo, solo 6 regioni rischio moderato

Milano, 7 mag. (askanews) - Rt inferiore a 1 in tutte le regioni di Italia, anche se in leggera risalita, pressione sugli ospedali in diminuzione e calo dell'età mediana dei contagiati. Lo dicono i dati della cabina di regia dell'Iss, che ogni settimana analizza la situazione dell'epidemia di coronavirus in Italia. "L'incidenza è in netta diminuzione, mediamente ancora supera il 100, tra 120 e 130 ogni 100mila; se alcune regioni cominciano ad avvicinarsi alla soglia dei 50 ogni 100mila, come paese dobbiamo fare ancora un po' di strada e per fare questo è importante continuare a ridurre il numero di nuovi casi", ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro."La pressione su servizi ospedalieri è in diminuzione, in 4 o 5 regioni il valore è ancora sopra la soglia" ha aggiunto.