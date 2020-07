Calcio, tifosi del Leeds in festa per ritorno in Premier League

Leeds, 18 lug. (askanews) - Grande festa dei tifosi inglesi per il ritorno del Leeds in Premier League. I sostenitori della squadra inglese, dopo la sconfitta del West Bromwich a Huddersfield per 2 a 1, si sono ritrovati allo stadio per celebrare il ritorno nella massima serie britannica dopo 16 anni. I calciatori dei Peacocks hanno prontamente risposto, affacciandosi alla finestra per esultare - a distanza - tutti insieme. Anche in questo caso, dimenticate tutte le misure di contenimento e prevenzione contro la pandemia di Covid-19.Un risultato anche un po' italiano visto che il Leeds è di proprietà di guidato dall'imprenditore Andrea Radrizzani, vicepresidente di "MP & Silva", azienda che si occupa di diritti sportivi in Tv.