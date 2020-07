Capri, pienone di barche e yacht e movida: polemiche su sicurezza

Roma, 20 lug. (askanews) - Il colpo d'occhio parla da solo. Il coronavirus sembra un lontano ricordo sull'isola di Capri, dove nel weekend si è registrato un vero e proprio assalto via mare da parte di turisti, vacanzieri e diportisti.Nulla di diverso dalle altre estati senza Covid: centinaia di barche, gommoni, motoscafi e yacht hanno occupato ogni angolo di costa. Dai Faraglioni a Marina Piccola: un vero e proprio tappeto di imbarcazioni, non senza polemiche sulla sicurezza.La Guardia Costiera ha avuto un bel da fare, sanzionando i proprietari delle imbarcazioni che non rispettavano le ordinanze relative alla distanza dalla costa. E anche a terra si è registrato il pienone, con un po' di preoccupazione per gli assembramenti da parte del sindaco di Capri Marino Lembo che ha chiesto al Prefetto il potenziamento dei servizi di controllo per verificare il rispetto delle misure anti-Covid; dicendosi pronto, se necessario, a varare un'ordinanza che obblighi l'uso delle mascherine nella movida.