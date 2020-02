Milano, 13 feb. (askanews) - Dopo la foto, spunta il video di uno dei due accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nel luglio 2019 a Roma, mentre viene tenuto bendato, mani dietro la schiena, nella caserma di Via Selci.Nelle immagini Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso in omicidio insieme al connazionale Finnegan Lee Elder, risponde in modo stentato alle domande dei carabinieri. Due di loro rischiano il processo per questa vicenda.