Carabinieri, Lamorgese: a Piacenza minato presidio di legalità

Sorbolo (Parma), 29 lug. (askanews) - "E' un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti a forze di polizia".Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito all'inchiesta sulla caserma Levante di Piacenza che ha portato all'arresto il 22 luglio di sei militari e al sequestro della caserma stessa."Vorrei dire che l'attività di un nucleo di persone che non è degno di far parte dell'Arma dei carabinieri non può minare quella che è l'opinione che tutti abbiamo dell'Arma, un'istituzione sana che sta sul territorio e aiuta nell'attività quotidiana e opera per il contrasto della criminalità - ha aggiunto Lamorgese, a Sorbolo in occasione della consegna al Comune di un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata -. E' un comportamento gravissimo, gente non degna, lo ripeto più volte. Ma dobbiamo distinguere: non si può minare una grande istituzione come l'Arma".