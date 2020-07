Carabinieri Piacenza, al via gli interrogatori di garanzia

Milano, 24 lug. (askanews) -Piacenza è sotto shock aseguito dell'indagine "Odysseus" condotta dalla Guardia diFinanza che ha portato di fatto all'azzeramento della caserma Levante di via Caccialupo. Su otto carabinieri operativinella caserma, che ora è sotto sequestro, solo uno infatti èrisultato estraneo alle attività criminali dei colleghi, indagati per traffico di droga, violenze, soprusi, estorsioni e torture durante il periodo della quarantena per l'emergenza coronavirus.Sono iniziati questa mattina gli interrogatori di garanzia per i militari per cui sono state disposte misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta; cinque sono in carcere, uno aidomiciliari, tre sottoposti all'obbligo di presentazione allaPolizia giudiziaria, uno all'obbligo di dimora nella provincia.I militari compariranno di fronte al Gip di Piacenza Luca Milani.La caserma è sigillataper consentire agli inquirenti il proseguo delle indagini. Difronte allo stabile, da mercoledì è stata posizionata unacamionetta dei carabinieri dove stazionano giorno e notte alcunimilitari.Il ministro della Difesa, Lorenzo Guarini, ha annunciato un'inchiesta interna per far luce su quanto accaduto.