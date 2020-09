Cesare Battisti dal carcere contro il regime di isolamento

Oristano, 8 set. (askanews) - Cesare Battisti torna a far discutere, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo ha scritto una lettera dal carcere per annunciare che inizierà a fare lo sciopero della fame e rifiuterà la terapia per le malattie di cui soffre contro il regime di isolamento. "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia" ha scritto Battisti. L'avvocato Davide Steccanella che ha diffuso il contento della lettera ha spiegato che il suo assistito da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno nel carcere di Oristano, isolamento "di fatto del tutto illegittimo perchè la pena dell'isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è già stata scontata a giugno 2019".