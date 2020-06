Colpo al clan dei Casamonica: 20 arresti e sequestri per 20 mln

Roma, 16 giu. (askanews) - Un duro colpo è stato sferrato contro il clan Casamonica a Roma grazie a una grossa operazione, "Noi proteggiamo Roma", della Polizia di Stato che ha visto impiegati 150 agenti.Venti gli arresti per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni, e maxi sequestro antimafia di beni per 20 milioni di euro."Una vittoria per Roma e i suoi cittadini", ha immediatamente scritto su Twitter la sindaca Virginia Raggi. "Avanti a testa alta, fuori la mafia da Roma, non abbassiamo lo sguardo".