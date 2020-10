Colpo alla mafia nigeriana, diversi arresti tra Torino e Ferrara

Roma, 28 ott. (askanews) - Vasta operazione della polizia di Stato tra Torino e Ferrara contro la mafia nigeriana, a conclusione di indagini a carico di alcuni nigeriani appartenenti al gruppo mafioso "Viking" o "Norsemen Kclub International", suddiviso in cellule locali ("Deck") dislocate in numerose città italiane.Le indagini, coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia della Procura di Torino e della Procura di Bologna, hanno portato a decine di provvedimenti restrittivi di natura cautelare.Nel mirino sono finiti anche i vertici dell'organigramma dell'organizzazione mafiosa, in diretto contatto con criminali di altre organizzazioni, dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze cittadine e all'attività di sfruttamento della prostituzione.