Congresso Soi, Piovella: focus sulla chirurgia oculistica diretta

Roma, 28 nov. (askanews) - E' la chirurgia oculistica diretta, da esportare nei paesi all'estero, il focus della terza giornata del Congresso digitale Soi, della Società Oftalmologica Italiana. Come spiega il presidente, professor Matteo Piovella:"E' con grande soddisfazione che Soi è seguita da un numero impressionante di oculisti. Oggi abbiamo discusso sia le linee guida per il Covid che hanno permesso la nostra specialità di essere molto efficiente anche in questi periodi terribili e soprattutto la chirurgia diretta che ci ha permesso di mostrare e collegare venti paesi. La chirurgia oculistica italiana è tra le migliori al mondo e abbiamo dato l'applicazione armonica alle linee guida che avevamo approvato e diffuso ieri. Qualcosa di straordinario e da ricordare sempre a disposizione delle persone, che sono il nostro principale obiettivo".