Conte torna all'Università: bilancio pandemia? Lo darà la storia

Milano, 26 feb. (askanews) - L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna all'Università di Firenze, dove riprende la sua cattedra di diritto. Ad accoglierlo una protesta degli studenti, per la scuola pubblica e diritto allo studio. Poi la lectio magistralis su dedicata alla tutela di salute ed economia "nella pandemia". Un'occasione per ripercorrere le fasi dell'emergenza e le scelte del governo."Con lo scorrere del tempo, uscendo dalla cronaca e entrando nella dimensione della storia saranno possibili bilanci esaustivi.""È ingannevole il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia", ha detto poi in un bilancio dei provvedimenti presi "è uno scenario inverosimile e lo abbiamo constatato era impossibile tutelare economia senza tutelare la salute e i lavoratori".