Coronavirus, 10.874 nuovi casi e 89 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 20 ott. (askanews) - Sono 10.847 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 144.737 tamponi per la ricerca del virus, 45.875 in più rispetto a ieri. Ieri, infatti, l'incremento di nuovi contagi era stato di 9.338, a fronte di 98.862 tamponi.Salgono anche i morti per Covid-19: 89 le persone decedute, 16 in più di ieri. Cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870.Attualmente sono positive in Italia 142.739 persone, 8.736 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.