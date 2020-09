Coronavirus, 1370 nuovi positivi e 10 morti: oltre 90mila tamponi

Roma, 8 set. (askanews) - Sono 1370 i nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dieci i decessi che portano a 35.563 il totale dei morti dall'inizio della pandemia. Il dato dei nuovi positivi è di poco superiore a quello di ieri, duecento persone in più, ma i tamponi sono quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore, oltre 92mila invece che oltre 52mila.Il numero delle persone in terapia intensiva è salito di una unità nell'ultimo giorno; 563 i guariti.Nessuna regione italiana ha registrato zero casi. La regione con il maggior numero di nuovi casi, 271, è la Lombardia, seguita dalla Campania con 249, poi la Puglia con 143, il Lazio con 129 casi e il Veneto con 105.