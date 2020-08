Coronavirus, 14mila tamponi in aeroporti Roma: ieri zero positivi

Roma, 31 ago. (askanews) - La Regione Lazio continua a puntare sul monitoraggio di chi rientra e ancora parte per le vacanze e per i luoghi turistici, e nell'effettuazione dei tamponi e dei test rapidi. Domenica 30 agosto, per la prima volta, all'Aeroporto di Fiumicino sono stati zero i positivi.Oltre 14mila tamponi sono stati effettuati, dal 16 agosto, nei due aeroporti della Capitale, Fiumicino e Ciampino, ha spiegato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che è in atto un'inversione di tendenza: mentre all'inizio erano i sintomatici a richiedere il tampone, ora "li andiamo a scovare attraverso un'attività di testing e poi di tracciamento", ha aggiunto l'assessore alla Sanità. Un'attività che proseguirà nelle prossime settimane, con l'avvio dell'anno scolastico.La questione più critica è quella di chi rientra dalla Sardegna. "Stiamo facendo un lavoro enorme, innanzitutto al porto di Civitavecchia - ha spiegato l'assessore D'Amato - solamente domenica 30 agosto sono stati fatti circa 3mila tamponi per i viaggiatori in arrivo dalla Sardegna". L'assessore ha spiegato che avrebbe preferito una modalità di "reciprocità" con la regione Sardegna, ma "non è stato possibile" ha detto, criticando quelle che sarebbero le carenze della regione nella gestione dell'epidemia.E dal primo settembre, a Roma, sarà attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto Fiumicino un nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19.La struttura, la più grande del Lazio, disporrà di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e potrà accogliere fino a 130 autovetture. Il drive-in resterà aperto sette giorni su sette con ampia copertura oraria.