Coronavirus, 1.907 nuovi contagi al 18 settembre 2020

Milano, 18 set. (askanews) - Il 18 settembre 2020 fa segnare ancora un progressivo peggioramento dei dati sull'andamento dei nuovi contagi da coronavirus Sars-Cov2 in Italia.Secondo il bollettino del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità, nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi positivi in Italia è di 1.907 casi su un totale di 99.839 tamponi processati, con un'incidenza dell'1,9%, in risalita rispetto ai giorni scorsi.I casi di positività identificati grazie al sospetto diagnostico, salgono a 239.692 in totale mentre, quelli scoperti grazie ad attività di screening, sono 55.240.La notizia positiva è che sono in lieve calo i decessi: 10 nelle ultime 24 ore contro i precedenti 13 e i ricoveri in terapia intensiva per complicazioni legate al Covid-19, 4 in meno. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia è, ad oggi, di 35.668.La Lombardia è la prima regione per nuovi casi (224), seguita da Campania (208) e Lazio (193) mentre la Basilicata registra zero nuovi casi.