Coronavirus, +744 contagi e 179 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 11 mag. (askanews) - Sono 744 i nuovi casi di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Sotto i mille, 999 e con una decrescita di 28 rispetto a ieri, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, non accadeva dal 10 marzo. Numeri confortanti quelli forniti dalla Protezione Civile nel tradizionale bollettino quotidiano.Il numero degli attualmente positivi al coronavirus è di 82.488 casi in Italia, 836 in meno rispetto a ieri.I morti, nelle ultime 24 ore, sono invece 179 e portano il totale a 30.739 vittime. Nessuna vittima in Molise, Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria e in provincia di Bolzano.