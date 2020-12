Coronavirus, 761 morti e 18.727 contagi in 24 ore

Milano, 11 dic. (askanews) -archivio761 morti in 24 ore. Anche oggi il bollettino del Ministero della Salute ricorda che per quanto la curva dei contagi da coronavirus sia in lenta discesa, il numero delle vittime in Italia resta sempre molto alto. Le vittime da inizio pandemia sono 63.387. I nuovi casi sono 18.727 su oltre 190mila tamponi il che significa un tasso di positività al 9,8%, in discesa dello 0,1 rispetto al giorno prima. I guariti son 24.169, un numero che comprende sia i dimessi dagli ospedali che i negativizzati.La Regione col maggior numero di nuovi contagi è il Veneto, + 3.883, segue la Lombardia +2.938 e la Puglia con 1.813.