Coronavirus, l'Aeronautica militare omaggia i "Covid Fighters"

Milano, 13 lug. (askanews) - L'Aeronautica militare ha ringraziato ufficialmente, con un video tributo, il proprio personale impegnato da febbraio 2020 nella lotta contro il coronavirus Sars-Cov2, citando anche i versi la poesia "Italia" di Giuseppe Ungaretti."I nostri uomini e le nostre donne - scrive l'AM - hanno creduto nella bellezza del sogno italiano e l'Italia è andata avanti nella durissima battaglia al Covid-19. Un Abbraccio tricolore e un cuore azzurro hanno contribuito a sostenere il Paese in uno dei momenti storici più difficili".L'Aeronautica militare, in collaborazione con i Ministeri della Difesa e della Salute e la Protezione civile, non si è fermata davanti all'emergenza coronavirus, mettendo in campo tutti i mezzi e le professionalità a disposizione per salvare il più alto numero possibile di vite umane, assicurando il rimpatrio di nostri concittadini bloccati all'estero, il trasporto di materiale sanitario e di pazienti Covid in alto bio-contenimento con aerei ed elicotteri e continuando, nel contempo, ad assicurare la Difesa aerea del Paese e tutte le attività quotidiane anche in campo internazionale, in un contesto in cui la normalità aveva lasciato il posto a un evento straordinario e inatteso come la pandemia di Covid-19.