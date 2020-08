Coronavirus, al via tamponi all'aeroporto di Orio al Serio

Milano, 22 ago. (askanews) - Dopo Malpensa e Linate, anche il terzo scalo lombardo, Orio al Serio, ha dato il via ai test per il coronavirus per i passeggeri in arrivo dai Paesi considerati a rischio. I test avvengono nell'area della Fiera di Bergamo. Come funziona lo ha spiegato Gianluca Beretta responsabile del laboratorio Policlinico San Donato."Oggi primo giorno di questo drive through, sostanzialmente abbiamo aperto alla possibilità di fare tamponi a chi rientra da Malta, Grecia, Spagna e Croazia; abbiamo un sistema di prenotazione e uno di accesso libero le persone arrivano direttamente dall'aeroporto di Orio al serio. Questo progetto è stato realizzato grazie a una sinergia fra gruppo San donato e ats bergamo, è stata utilizzata questa area della Fiera di Bergamo. Abbiamo due passaggi: le persone arrivano e vengono registate e alle mie spalle c'è personale sanitario. Il tampone viene processato al Policlinico San Donato".