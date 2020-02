Roma, 22 feb. (askanews) - I 19 italiani prelevati dalla nave da crociera Diamond Princess, ancorata in quarantena al porto giapponese di Yokohama, sono atterrati in Italia, allo scalo militare di Pratica di Mare, alle 6.37 di oggi 22 febbraio, con un volo dell'Areonautica militare partito dal Giappone.Dopo aver terminato le visite, i nostri connazionali saranno trasferiti nel Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola, si legge in una nota ufficiale.