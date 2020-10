Coronavirus, balzo di 5.372 positivi il 9 ottobre

Milano, 9 ott. (askanews) - Continuano ad avanzare inesorabili i contagi da coronavirus Sars-Cov2 in Italia: i nuovi contagiati al 9 ottobre 2020 sono 5.372, portando il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia a 343.770. I morti, sempre in 24 ore, sono 28. Lo rileva il bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore 129.471, sono 1.373 in più rispetto a ieri segnando un nuovo record. L'8 ottobre l'incremento dei nuovi casi era stato di 4.458.Siamo nel pieno della seconda ondata, come conferma la decisa recrudescenza dei contagi.In Lombardia sono 983 i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri, a fronte di 25.623 tamponi. Segue la Campania con 769 nuovi casi (9.549 tamponi) e il Veneto con 595 nuovi casi (14.325 tamponi). Tra gli incrementi più consistenti anche quelli registrati in Toscana con 483 nuovi casi (10.781 tamponi), Piemonte 401 (6.811 tamponi), Lazio 387 (14.439 tamponi).