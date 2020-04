Coronavirus, Borrelli: +1238 guariti, +2886 positivi, morti 681

Roma, 4 apr. (askanews) - Negli ospedali italiani si registra il primo calo, su base giornaliera, dei ricoveri in terapia intensiva di malati di coronavirus: a oggi sono 3994, -74 su ieri (-1,82%), erano 4068). E' quanto annuncia Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile.I ricoverati con sintomi sono 29.010, in isolamento domiciliare 55.270 (il 63%). I tamponi effettuati sono 657224 (+37.375 su ieri, +6,03%)."Per la prima volta abbiamo un dato molto importante: consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza", ha commentato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.Secondo i dati di oggi della Protezione civile sono 88274 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia (+2886 su ieri, +3,38%), i guariti 20996 (+1238, +6,27%), i casi totali 124632 (+4805, +4,01%).Rallenta ancora la crescita dei deceduti: a oggi sono 15.362, +681 (+4,64%) su ieri (quando erano stati 14.681, +766 su giovedì). "Il valore è in costante diminuzione", ha commentato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.