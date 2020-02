Coronavirus, Borrelli: altri 3 morti, 650 i contagiati

Roma, 27 feb. (askanews) - "In Lombardia il totale dei guariti è salito a 40. Guariti erano già registrati 2 in Sicilia e 3 nel Lazio, quindi il totale dei guariti in Italia è 45. Il dato complessivo dei positivi è in totale 650": lo ha detto il commissario straordinario all'EmergenzaCoronavirus, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile a Roma."Un altro dato che aggiorniamo è il numero dei deceduti perché dal dato della Regione Lombardia ci vengono segnalati 3 decessi di persone ultraottantenni, due persone di 88 anni e una di 82", ha specificato il capo della Protezione civile. Il numero totale dei decessi sale quindi a 17.