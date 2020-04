Roma, 14 apr. (askanews) - "Prenotare o meno le vacanze estive 2020? Io non so rispondere, ma credo nessuno lo sappia" ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, alla conferenza stampa quotidiana al Dipartimento.Anche Massimo Antonelli, direttore del reparto Emergenza e Rianimazione del Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, ha spiegato che "nessuno veramente lo sa: qualsiasi risposta che dia un dettaglio preciso non sarebbe molto attendibile".