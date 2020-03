Coronavirus, caso sospetto a Torre del Greco: chiusa una scuola

Torre del Greco, 3 mar. (askanews) - La psicosi da Coronavirus arriva anche nel Napoletano dove, a causa di un caso sospetto di contagio su una maestra, a quanto si sa assente da tempo, è stata chiusa, in via precauzionale, dal 3 al 6 marzo, una scuola. Si tratta dell'istituto comprensivo Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco.La disposizione è stata resa nota dal sindaco della città, Giovanni Palomba, ma il provvedimento ha creato scompiglio tra le mamme degli studenti.Il primo cittadino, intanto, ha fatto sapere che nel plesso scolastico è stato istituito un tavolo formato dall'amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e l'Asl Napoli 3 Sud e si attendono le indicazioni del Dipartimento di prevenzione della direzione generale dell'Asl per l'attivazione del protocollo necessario.