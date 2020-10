Coronavirus, contagi in salita in Italia: 3.678 in 24 ore

Milano, 7 ott. (askanews) - La diffusione del contagio di coronavirus in Italia allunga il passo. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono risultate positive 3.678 persone, oltre 1.000 in più rispetto al giorno precedente. Da record anche il numero dei tamponi che sono oltre 125mila.Il numero dei morti aumenta ancora, + 31.La Regione che registra l'andamento peggiore è la Campania, con 544 nuovi positivi in un giorno, seguita dalla Lombardia + 520, di questi 182 solo nella Provincia di Milano. Male il Veneto, + 375 e il Lazio, + 357.Attualmente i positivi sono in totale 62.756, di questi 3.782 ricoverati con sintomi e 337 in terapia intensiva.Da inizio emergenza sono morte 36.061 persone.