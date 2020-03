Coronavirus, corruzione per appalti pulizie: arresti nel torinese

Torino, 18 mar. (askanews) - Erano in trattativa per sfruttare a loro vantaggio l'emergenza Coronavirus, quando sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. E' successo a Nichelino, alle porte di Torino, dove sono finiti in manette un dipendente del Comune e un dipendente di una ditta di pulizia torinese, per corruzione nell'ambito degli appalti per le pulizie. In ballo c'era anche l'affidamento dell'attività di sanificazione e disinfezione di immobili del Comune di Nichelino, in relazione all'attuale emergenza sanitaria.Nell'ambito dell'operazione, denominata "Linda", coordinata dalla Procura di Torino, sono stati sequestrati 8mila euro in due tranche, da 5mila e 3mila euro, per le procedure di aggiudicazione di contratti per servizi di pulizia.