Coronavirus, Fase 2: Frecce tricolori al secondo giorno di Tour

Genova, 26 mag. (askanews) Secondo giorno di sorvoli sulle città italiane per la Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" per omaggiare gli italiani che stanno affrontando l'emergenza coronavirus e commemorare le vittime del Covid-19, nell'ambito dell'iniziativa #AbbraccioTricolore del Ministero della Difesa e dell'Aeronautica Militare.Decollate da Cameri (No), le Frecce Tricolori si sono dirette prima a Genova per poi toccare in sequenza Firenze, Perugia e L'Aquila prima di atterrare a Grosseto.Nel primo giorno di sorvoli, lunedì 25 maggio 2020, ci sono state alcune polemiche per via degli assembramenti che si sono verificati in alcune città per attendere il passaggio della PAN. Circostanza che ha spinto il comandante della pattuglia, il tenente colonnello Gaetano Farina, a fare un appello."Attendeteci affacciati alle finestre delle vostre case e dei vostri uffici - ha detto - evitate assembramenti per i nostri sorvoli così come per le attività di ogni giorno, in questo momento così difficile".Il tour della Pan si concluderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica.