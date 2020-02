Coronavirus, Fontana con mascherina su Facebook: collega positiva

Milano, 27 feb. (askanews) - Il presidente della regione Lombardia ha annunciato in diretta Facebook che una delle sue strette collaboratrici è risultata positiva al coronavirus. Motivo per cui era stata sospesa la quotidiana conferenza stampa in Regione ed è stato effettuato il test a tutti quelli che sono entrati in contatto con lei.Tutti negativi, compreso Fontana, che alla fine del video ha anche annunciato che si metterà in auto isolamento per due settimane e ha indossato una mascherina. Un gesto criticato da alcuni a cui Fontana ha risposto che "bisogna avere rispetto per gli altri quindi, pur essendo io non infettato dal virus, dato che ho avuto rapporti quotidiani con una persone che invece, purtroppo, risulta essere stata contagiata, devo muovermi con una certa cautela perché la mia negatività può trasformarsi in positività in qualunque momento nei prossimi dodici giorni".