Coronavirus, Fontana: per test sierologici valuta Ateneo di Pavia

Milano, 2 apr. (askanews) - "Sui test sierologici la Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza, non fa iniziative che possano essere avventate". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo punto quotidiano di metà giornata sull'emergenza Coronavirus, ricordando che "da giorni abbiamo dato incarico all'università di Pavia di valutare tuti i tipi di test che oggi esistono, per valutare e individuare se vi sia un test scientificamente valido. Appena avremo queste risposte le comunicheremo e se ce ne sarà uno valido inizieremo ad utilizzarlo".Fontana ha inoltre osservato che "in questo campo infatti il mondo della scienza è molto diviso quindi o si trova un test unanimemente valido e efficace o faremo altre scelte". Il presidente lombardo ha inoltre evidenziato che "in questa direzione si è mosso anche il presidente del Veneto Luca Zaia che, proprio poco fa, ha comunicato che lo screening sierologico si deciderà solo al termine della sperimentazione delle università di Padova e Verona".