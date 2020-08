Coronavirus, in aumento i nuovi casi: 845 in 24 ore

Milano, 20 ago. (askanews) - Sono 845 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino della Protezione Civile registra un nuovo balzo dei contagi rispetto al giorno precedente in cui i casi erano stati 642. Per un numero di tamponi comunque in aumento: 71mila il 19 agosto contro i 77mila delle ultime 24 ore. Sei le vittime, due le persone ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 68 pazienti in tutta Italia. Sono invece 180 in 24 ore le persone guarite oppure semplicemente dimesse dall'ospedale.La Regione che registra il maggior numero di casi oggi è il Veneto, + 159, seguito dalla Lombardia, + 154 e dal Lazio, + 115.Attualmente in Italia ci sono 16.014 persone positive al coronavirus. Un incremento di 654 rispetto a 24 ore fa, al netto di guarigioni e decessi.