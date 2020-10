Coronavirus, in Italia 2548 nuovi casi e 118mila tamponi

Roma, 1 ott. (askanews) - Un record di contagi ma anche di tamponi; nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 2548 nuovi positivi da coronavirus e 24 morti. Superata non solo la soglia psicologica dei duemila, ma anche dei 2500. E' però record anche di tamponi effettuati: sono stati oltre 118mila, tredicimila più di ieri.Stabile il numero dei guariti: oggi sono 1140, ieri erano 1198. 24 i decessi delle ultime 24 ore.La regione con più contagi è il Veneto con ben 445 positivi in più. A seguire Campania con 390 casi, Lombardia con 324, Lazio con 265. Nessuna regione è immune, ma un solo caso in Val D'Aosta e Molise.