Coronavirus, in Italia 37.809 nuovi casi e 446 decessi in 24 ore

Milano, 6 nov. (askanews) - La curva dell'epidemia di coronavirus in Italia è ancora in salita, in attesa di vedere gli effetti delle nuove restrizioni per cui ci vorrà ancora del tempo. I nuovi contagiati da coronavirus sono 37.809 in 24 ore, le persone morte per Covid-19 sono 446. Sono stati fatti oltre 230mila tamponi, ma il rapporto fra contagiati e test è comuque in salita dello 0,4% e si attesta al 16,1%.+124 terapie intensive e +749 ricoveri, anche se questi numeri non fotografano realmente quante persone sono entrate in intensiva e in ospedale in 24 ore, ma sono il saldo fra chi entra e chi esce.La Regione con più contagi nelle 24 ore è la Lombardia, +9.934, seguita dal Piemonte 4.878 e dalla Campania, +4.508.