Coronavirus, in Italia 37.978 nuovi casi e 636 morti in 24 ore

Milano, 12 nov. (askanews) - Quasi 38mila nuovi casi e 636 morti. È la fotografia dell'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia del Ministero della Salute. Il rapporto fra contagiati e tamponi, che sono 234.672 è del 16,2%, di nuovo in salita dopo la discesa degli ultimi giorni. In due giorni sono morte a causa del Covid-19 più di 1.250 persone in Italia.I sintomatici che hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale sono stati 429 in 24 ore, di cui 89 in terapia intensiva. Il totale dei posti occupati da malati di covid nel reparto più critico degli ospedali è di 3.170.Il più alto numero di contagiati sempre in Lombardia +9.291, seguita dal Piemonte +4.787, Campania +4.065 e Veneto +3.564.