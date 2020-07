Coronavirus, in Italia 6 morti e 289 nuovi casi in ultime 24 ore

Milano, 29 lug. (askanews) - Sei morti e 289 casi di contagio in più nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano sull'andamento del coronavirus della Protezione civile segnala un aumento rispetto ai 212 nuvi casi di 24 ore fa, conseguenze del relativo aumento dei tamponi: oltre 56mila contro circa 48mila.Attualmente sono positive 12.609 persone, mentre sale a 35.129 il numero delle persone morte a causa del virus e a 199.031 quello dei guariti. Dall'inizio della pandemia nel nostro Paese si sono registrati in tutto 246.776 casi.