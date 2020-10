Coronavirus, in Italia 8.804 contagiati e 83 morti in 24 ore

Milano, 15 ott. (askanews) - Nuovo balzo dell'epidemia di coronavirus in Italia. I contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 8.804, 1.400 in più rispetto al giorno prima; 83 i morti, il doppio. Nuovo record anche per i tamponi, 162.932.Sale il numero delle persone ricoverate: le terapie intensive aumentano di 47 (in totale quelle occupate da malati di Covid-19 sono 586) e i ricoverati con sintomi di 326 (in totale negli ospedali italiani sono 5.796).La Regione col maggior numero di contagiati torna ad essere la Lombardia dove sono 2.067 i nuovi positivi, il 6,3% circa dei 32.507 tamponi processati in 24 ore, il massimo numero raggiunto da inizio pandemia. Seguono la Campania, +1.127, il Piemonte +1.033, il Veneto, +600 e il Lazio, +594.