Coronavirus, maratone culturali e letture in diretta su Fb

Roma, 17 mar. (askanews) - La vita al tempo del Coronavirus si sposta sui social e fioriscono le iniziative per passare il tempo e allentare la tensione. Dall'hashtag #iorestoacasa a quello #ioleggoacasa il passo è breve.E' nata così Decameron - una storia ci salverà, festival digitale che ospita su Facebook un gran numero di presentazioni e incontri con gli autori. Ed ancora c'è la pagina della casa editrice La nave di Teseo che accoglie video in cui gli autori leggono alcune parti dei propri libri.Una maratona di lettura da segnalare è anche "La linea d'ombra". L'idea è di Francesca Piro, medico con una passione sfrenata per i libri e la lettura.Ogni giorno sulla pagina Fb viene pubblicato il "palinsesto", con i titoli e gli autori che si alterneranno alla lettura in diretta. Francesca Piro:"Tutte le mattine condivido il programma di incontri che si terranno nel corso della giornata, delle videoletture degli autori che ho coinvolto in questa iniziativa. Credo nella cultura, credo nella letteratura, e sono convinta che sono le parole belle quelle che hanno un senso che ci aiuteranno a superare questo momento durissimo".Francesca è fondatrice del progetto culturale "Progetto Mediterranea", una spedizione nautica culturale scientifica nel Mediterraneo che ha navigato dal 2014 nel mare percorrendolo tutto per concludersi a Genova nel 2019.Da qui è nata l'idea, nel 2015, di aprire un salotto letterario indipendente, nella sua abitazione, per incontri culturali, reading, incontri musicali. E' nata così "La Linea d'Ombra", con ospiti , tra gli altri, Mauro Biani, Corrado Augias, Antonio Forcellino, Tiziana Ferrario.