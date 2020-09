Coronavirus, No Mask in piazza contro la "dittatura sanitaria"

Roma, 5 set. (askanews) - "Libertà" hanno urlato esponendo striscioni contro la "dittatura sanitaria". I No Mask sono scesi in piazza oggi pomeriggio a Roma al grido "no mascherine, no lockdown, no distanziamento sociale".E' la prima manifestazione organizzata dei "negazionisti" in Italia.Da movimenti e gruppi sovranisti ai no vax, dai populisti ai "giù le mani dai bambini", dai gilet gialli a quelli arancioni del generale Antonio Pappalardo, sono arrivate nella Capitale alcune centinaia di persone che "senza idee politiche e senza distinzioni sociali si uniranno contro le normative anticovid che hanno minato le nostre libertà".