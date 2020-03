Roma, 30 mar. (askanews) - Sono 10.779 le persone decedute in questa emergenza coronavirus in Italia. Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa ha spiegato che sono stati registrati 756 decessi.Arriva a quota 97.689 il numero delle persone contagiate in Italia da inizio emergenza coronavirus. La cifra include i deceduti, 10.779, e i guariti che ad oggi sono 13.030 (+646).Sono 73.880 i malati di Covid-19 in Italia, sono 3.815 più di sabato.