Coronavirus, P. Civile: +2.989 positivi in 24 ore, +192 guariti

Roma, 17 mar. (askanews) - "Oggi registriamo 192 persone guarite in più, (in totale 2.941). Per le persone positive registriamo un incremento di 2.989. Complessivamente sono 26.062. Rispetto a ieri i deceduti sono 345". Lo ha fatto sapere la Protezione civile nell'incontro con la stampa.